Opnar ikkje Vikafjellet i dag

Riksveg 13 over Vikafjellet blir ikkje opna att i dag. Fjellovergangen mellom Vik og Voss har vore stengd sidan 23. januar grunna snøskred og fare for snøskred. No melder Vegtrafikksentralen at det blir ny vurdering fredag klokka 10.