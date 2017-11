Opnar fv. 92 i Vik

Fylkesveg 92 ved Eitreneset mellom Vik og Arnafjord er no open for trafikk. Vegen har vore stengd sidan i går. Ein geolog har no vore på staden og vurdert det som trygt å opne. Riksveg 13 Vikafjellet er framleis stengd etter snøras. Her blir det gjort ei ny vurdering kl. 15.