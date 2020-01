Opnar for kolonne på Vikafjellet

Riksveg 13 over Vikafjellet skal etter planen opne for kolonnekøyring klokka 07. Første kolonne går frå Storhaugtunnelen. Fjellovergangen vart stengd i natt på grunn av uvêr. Det er også venta at fjellovergangen vil stenge i ettermiddag.