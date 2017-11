Opnar fiskemottak i Bulandet

Det vert på nytt liv igjen i fiskemottaket på Bulandet i Askvoll. Det skriv Firda. Mottaket vart lagt ned for 15 år sidan. Men no håpar styreleiar i det nyskipa selskapet, Daniel Fedøy, at lokale fiskarar igjen vil kjøpe seg båt og starte fiske igjen. I første omgang vil fiskemottaket sysselsette ein personar og halde ope to til fire timar for dagen.