Opna Tyin - Årdal

Fv. 53 Tyin - Årdal er no open, medan fv. 50 Aurland - Hol framleis er stengd. Årsaka er tekniske problem med tunnelane på fjellet, skriv Statens vegvesen. Også vegane over Strynefjellet, Hemsedalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet er no opne.