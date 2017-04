Opna opp etter steinras

Fylkesveg 92 mellom Arnefjord og Vik er no opna opp att, etter at vegen var stengd grunna eit steinras. Det tok eit par timar å rydde opp etter raset. No skal det ikkje vere meir rasfare, men vegvesenet fortel likevel at dei vil ha vakt på staden i løpet av kvelden.