Opna Hemsedalsfjellet

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er no open. Vegen var stengd på grunn av berging av eit vogntog. Elles er fv. 50 Hol – Aurland stengd og fv. 53 Tyin – Årdal er nattestengd. På rv. 13 over Vikafjellet blir det ny vurdering kl. 08:00.