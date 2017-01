Opna for trafikk igjen

Lærdalstunnelen er no opna for trafikk igjen, etter å ha vore stengd ein periode på grunn av kraftig røykutvikling. Årsaka til røykutviklinga var ein defekt turbo, opplyser vegtrafikksentralen i Hordaland. Brannvesenet har vore på staden og trafikken går no som normalt.