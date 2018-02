Ønskjer Reksnes i to år til

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller samrøystes på attval av Sigurd Reksnes frå Eid som fylkesleiar i to nye år. Reksnes vart første gang vald som fylkesleiar for to år sidan. – Vi set pris på at Reksnes ynskjer ein ny periode, seier leiar i valnemnda, Ingrid Søyland. Nestleiarane Karoline Bjerkeset og Morten Askvik står ikkje på val.