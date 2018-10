Ønsker å samle Vestland fylke

Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad frå Senterpartiet seier det er viktig å ikkje henge seg opp i dagens fylkesgrenser, men heller tenkje at det er eit nytt, samla fylke. Mange har kritisert dei politiske partia i Vestland fylke for å ikkje gje kandidatar frå dagens to fylke lik representasjon. – Det viktigaste er å ha ei god liste, seier han.