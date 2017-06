Også Vikafjellet nemnd

Både riksveg 13 over Vikafjellet og riksveg 15 over Strynefjellet er komne med som merknad i Nasjonal transportplan. Dermed er det framleis håp om tunnel gjennom rasutsette Vikafjellet. Transport- og kommunikasjonskommiteen legg fram si innstilling i nasjonal transportplan for stortinget i dag.