Ogbu blir med vidare

Sogndal og Rosenborg er samde om ein ny utlånsavtale for forsvarsspelaren Igoh Ogbu (19). Avtalen strekkjer seg ut sesongen 2020, og det er forhandla fram ein opsjon for framtidig kjøp om det skulle bli aktuelt. – Vi håpar og trur at han neste år vil ta nye steg og bli ein god sjef i forsvaret, seier ein nøgd trenar Eirik Bakke til Sogndal sine nettsider.