OBS-varsel for Vestlandet

Tysdag og onsdag er det meldt kraftig vind på Vestlandet sør for Stad og Sunnmøre. Det er venta vanskelege køyreforhold. – Det kan kome vindkast på 25-30 meter per sekund. No gjeld det å sikre lause gjenstandar, seier meteorolog Martin Granerød.