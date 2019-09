OBOS opnar nye kraftverk i fylket

Noregs største bustadbyggelag, OBOS, har opna tre nye vasskraftverk i Sogn og Fjordane, og har no seks kraftverk i drift i fylket. I tillegg er fem nye under bygging. OBOS har som mål å verte sjølvforsynte med straum for eigne kraftverk, noko som tilsvarar forbruket til 65.000 leilegheiter, seier dagleg leiar Marius Aasheim i OBOS Energi.