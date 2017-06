Nytt tap for Førde-herrane

Førde sine fotballherrar har fått ein tøff start på sesongen etter nedrykket frå 2. divisjon i fjor. Med laurdagens 0-1 heime for Os er avstanden til trygg grunn no fem poeng for sunnfjordingane. Førde har til no tatt fem poeng i 3. divisjon.