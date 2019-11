Nytt svindelforsøk: Ber om pengar til born i naud

BERRE TULL: Svindlarane gir seg ut for å vere Røde Kors, og samlar inn pengar på vegner av Rødekorsbygget AS i Førde. Asbjørn Steen, som er styreleiar for Rødekorsbygget, seier dei aldri har sendt ut noko faktura.

Foto: SOLVEIG SVARSTAD / NRK