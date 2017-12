Nytt maritimt utdanningstilbod i Måløy

Det blir no mogleg ved fagskuleavdelinga i Måløy der dei fredag opna ein av landets største maskinromssimulatorar.

– Dette er så høgteknologisk som du kan få det, seier Øyvind Leine Eiken.

Fredag fekk han prøve den nye simulatoren under kyndig rettleiing av maskinoffiser Isak Stensaker ved Fagskulen i Sogn og Fjordane maritime avdeling Måløy.

– I det rommet vi står i no, så ser det ut akkurat som det gjer på eit oljetankskip, seier Stensaker.

Frå supertankar til ferje med eit tastetrykk

I simulatoren får elevane prøve seg på same type utstyr som dei vil møte i det verkelege livet. Her er dataskjermar, alarmar og styringssystem som dei vil møte om bord på skip etter endt utdanning

– Dette er 99 prosent realistisk, seier Stensaker.

Simulatoren er delt opp i fleire ulike rom. Det er maskinrom, brannrom og styremaskinrom for å nemne noko. Alle romma kan enkelt endrast etter behov.

– Dette er veldig fleksibelt. Alle skjermar er touch-baserte og berre med eit tastetrykk så kan vi skifte frå oljetankar som vi har no og til ei ferje om vi ynskjer det, seier Stensaker.

REELT: Elevane Anders Melvær Falkenstein, Øyvind Leine Eiken og Odvin Vik Magnusen testa simulatoren. Foto: Arianrhod Engebø / NRK

– Nytt og spanande

– Dette er eit super tilbod og veldig godt for læring framover, seier Leine Eiken.

Fredagen har dei brukt til å teste ut ulike nødsituasjonar som kan oppstå om bord på eit skip.

– Vi ar prøvd forskjellige former for blackout med alarmar i hytt og pine. Det blir nok litt annleis når vi og får prøvd å oss på meir reelle situasjonar og ikkje berre naudsituasjonar, seier Leine Eiken.

NYTT TILBOD: Avdelingsleiar Lars Berle og rektor Reidar Grønli ved Fagskulen i Sogn og Fjordane maritime avdeling Måløy . Foto: Arianrhod Engebø / NRK

Håpar på fleire søkarar

Fredag opna maskin-simulatoren som ved fullgått utdanning dekker kravet til å bli dekksoffiser eller maskinoffiser. Ved fagskuleavdelinga i Måløy håpar dei at dette tilbodet skal gjere at dei kan lokke til fleire søkarar.

– Skal vi følge med i tida så må vi ha stort nok utstyr til å takle alle situasjonar. Vi har no ein simulator med dagens teknologi, og for studentane betyr dette ein heilt ny kvar dag, seier avdelingsleiar Lars Berle.

Andre skular som har tilsvarande maskinar har opplevd stor auke i søkartalet.

– No kan vi gi kompetanse på svært høgt nivå. Det trur vil gjere oss attraktive for studentane, men også for næringslivet, seier rektor Reidar Grønli.