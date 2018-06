Nytt frimerke frå Luster

Posten Noreg har gitt ut fire nye frimerke med motiv frå naturen. Dette er gjort for å heidre Den Norske Turistforening som feirar 150 år. Det eine motivet (nr. 2 frå venstre) er frå Sogn og Fjordane og har fått namnet «På veg mot Fannaråki». Frimerka blei viste fram at representantar for DNT ung under landsmøtet i Oslo denne helga.