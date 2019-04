Nye vitneavhøyr i helga

Politiet har gjort 30 vitneavhøyr i drapsetterforskinga i Florø. – Men vi vil ikkje gå inn på kva som har kome fram i avhøyra, seier politiadvokat Inger-Lise Høyland. Politiet prøver no å gjere greie for korleis dei involverte har bevega seg i tidsrommet rundt drapet. To menn er sikta for drap eller medverknad til drap, og det er planlagd nye avhøyr denne veka.