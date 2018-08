Nye beltekontrollar på buss

– Vi har hatt ulukker her på vestlandet dei siste åra der bruk av belte i buss har hatt betydning, seier Anne Marghrete Bøe, rådgjevar i Statens vegvesen. Dei fleste veit at det er påbode med belte på bussen, men beltebruken går likevel ned. Måndag startar vegvesenet nye kontrollar av beltebruk i buss - også her i Sogn og Fjordane