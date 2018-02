Ny vurdering klokka 10

Riksveg 13 over Vikafjellet er framleis stengt på grunn av uvêr. Ifølgje Vegvesenet blir det gjort ei ny vurdering klokka 10, men med dei dårlege meldingane for fjellet i Sør-Norge er sjansane for opning heller små. Ifølgje Vegtrafikksentralen kan Filefjell bli den einaste opne fjellovergangen i Sør-Norge utover dagen.