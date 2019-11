Ny trenar for Fjøra

Kjell Ertesvåg vert ny hovudtrenar for 3 divisjonsklubben Fjøra i 2020. Med seg får han Håvard Øygarden og tidlegare Sogndalspelar Thomas Ness som hjelpetrenarar. - Me er svært nøgd med at denne trioen vil være med å bidra, skriv klubben på sine heimesider.