Ny siger for Flo og Slavia Praha

Per Egil Flo spelte heile kampen som venstreback for Slavia Praha, då dei slo Slovacko 2–0. Flo og laget tronar no på toppen av tabellen med to poeng, og med ein kamp meir spelt enn Viktoria Plzen på andreplass. Det står att fem kampar i sesongen for Flo og Slavia Praha.