Ny partnar inn i handelsparken

Eit nytt eigedomsselskap har gått inn i handelssatsinga på Brulandsvellene i Førde. Det skriv Firda. Citus AS, som jobbar for å realisere handelsparken, har fått med seg Oslo-bedrifta Dolphin Eiendom AS som partnar. Det nye selskapet deira skal stå for utbygginga av det kring 50 mål store byggesteg éin.