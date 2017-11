Ny Nav-sjef i vest

Anne Kverneland Bogsnes blir ny regiondirektør for Nav i Sogn og Fjordane og Hordaland. Ho var tidlegare styreleiar i Helse Vest og startar i den nyoppretta stillinga når Nav i dei to fylka vert slått saman. Kverneland Bogsnes har i lengre tid vore fylkesdirektør for Nav i Hordaland.