Ny lakseavtale mellom Noreg og Kina

Måndag blir det signert ein ny lakseavtale mellom Noreg og Kina, som skal opne opp for ytterlegare lakseeksport mellom dei to landa. I tillegg blir det signert ein avtale som skal bidra til å sikre markedstilgang for norsk fiskemjøl og -olje i Kina.