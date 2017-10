Ny kontrakt med Sogndal

Sogndal sin andrekeeper Tarjei Aase Omenås har skrive ny kontrakt som strekk seg ut til og med neste sesong. Det melder klubben på sine heimesider.

– Tarjei har hatt ein fin utvikling her hjå oss, og me er veldig glade for at han blir med oss vidare, seier sportsleg leiar Håvard Flo til klubben si heimeside.