Ny kommune seier ja

Kommunestyret i Hyllestad har i dag sagt ja til kraftfusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK. Frå før har Førde, Gaular og Fjaler gjort det same. Då tyder alt på at det går mot ei samanslåing av dei to kraftselskapa. Det heile vert endeleg avgjort i generalforsamling i neste veke. Jølster har sagt nei.