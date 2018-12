Ny kamp for Vikafjellstunnelen

Forkjemparane for Vikafjellstunnelen har som mål å få tunnelen inn i Nasjonal Transportplan igjen, skriv Sogn Avis. Tunnelen har ramla ut av planen to gonger på rad. Skulda får blant anna den høge kostnaden på den 14,5 kilometer lange tunnelen. Forkjemparane meiner det skal vere råd å få bygt tunnelen for under tre milliardar kroner.