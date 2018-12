Ny Florø-trenar på plass

Frode Nybø blir ny hovudtrenar for A-laget til Florø Fotball. Nybø har i år hatt hovudansvaret for G19-laget, samstundes som han har teke trenarutdanninga UEFA-A. Nybø tek over trenaransvaret etter Terje Rognsø. Laget har ambisjonar om å kjempe i toppen av 2. divisjon.