Ny avstemming om turistskatt

Det kan det gå mot ny ei avstemming om turistskatt, skriv Dagens Næringsliv. Stortinget sa nei i 2017, men no har både Ap og Sp endra meining. Ap-politikar Cecilie Myrseth seier dei ynskjer ei besøksavgift der inntektene går tilbake til investeringar og drift lokalt. – Vi treng lokalskatt for å utvikle moglegheitene våre, seier ordførar Per Kjøllesdal i Stryn.