NRK og Firda under same tak?

NRK Sogn og Fjordane og avisa Firda er i samtaler om å flytte saman i eit felles bygg. Prosjektet som er under utgreiing har fått namnet Nynorsk Mediesenter, og har som mål å styrke nynorsken. Tanken er å samle både redaksjonane og NRK Nynorsk Mediesenter og Nynorsk Avissenter under same tak. a la det nye Bergen Media City. Også reklamebyrået Rein Design og andre aktørar kan vere aktuelle.