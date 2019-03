Norsk rekord

Julia Jordanger Loen frå Gloppen sette norske rekordar i både rykk og støyt i ungdom og junior klasse 59 kg. Ho tok bronse i klassa under NM i Stavern laurdag. Loen klarte også kravet til EM U17, som var hennar hovudmål. Glopparen Peter Wilke, som no studerer i Bergen og løfter for Bjørgvin, fekk bronse i klasse 89 kg.