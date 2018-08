Normal drift i Briksdalen

Turistbussane i Briksdalen i Stryn er no tilbake i vanleg drift etter at dei i går blei innstilte på grunn av store mengder vatn i elva på grunn av kraftig regn. Roger Haugen i Oldedalen skysslag fortel at han aldri har sett elva så stor som i går, og det er første gong at dei har latt bussane stå. – Det var eit par stader der elva hadde gått heilt opp i breidda på vegen, og fossen var ekstremt stor, seier han.