Norled vann kontrakt i Sogn

Stavanger-reiarlaget Norled skal frå 1. januar drive alle ferjesamband på Sognefjorden, skriv Sogn Avis. I dag vart det kjent at selskapet har fått kontrakt på å drive sambanda mellom Manheller-Fodnes og Dragsvik-Hella-Vangsnes i åtte år. Før før driv dei også sambandet Lavik-Oppedal. Norled krev 1,8 milliardar kroner for å drive dei to sambanda over indre Sognefjorden.