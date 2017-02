Norge lukkast ikkje

Johannes Thingnes Bø frå Stryn bomma på ståande skyting. Bommen kosta truleg ein medalje for dei norske skiskytargutane under VM. Til saman to strafferundar vart for kostbart og den første VM-øvinga enda med ein åttande plass for det norske mix-laget. Tyskland vann føre Frankrike og Russland.