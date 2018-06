Noreg vann mot Island

Linn Mari Nilsen frå Sande (biletet) og Thea Bjelde frå Sogndal var begge med på å sikre sigeren for J19-landslaget laurdag. Begge to spelte heile kampen då laget vann 2–0 mot Island. Noreg har dermed full pott etter dei to første kampane i eliterunden i EM-kvalifiseringa. Neste kamp er måndag mot Polen. Nilsen spelar til vanleg på Kaupanger og Bjelde på laget til Arna-Bjørnar.