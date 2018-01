Nominerte til Spellemannsprisen

Folkemusikaren Erlend Apneseth er nominert til to spellemannsprisar. Jølstringen er nominert i kategorien folkemusikk/tradisjonsmusikk for soloplata Nattsongar, medan han for andre året på rad også er nominert i open klasse med Erlend Apneseth Trio. Good Time Charlie frå Førde nominert i kategorien blues, medan rapparen Kjartan Lauritzen frå Balestrand er nominert til årets nykommar. Spellemannsprisen blir delt ut 25. februar i Oslo Konserthus.