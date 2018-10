Nominert til pris

Leiaren for krisesenteret i fylket, Wenche Hovland, er nominert til Jenteprisen, skriv Firdaposten. Blant anna for Hovland sitt arbeid i den mykje omtala saka med Yasmin, som var sexslave og offer for menneskehandel. Bistandsorganisasjonen Plan International deler ut prisen til nokon som har gjort ein ekstra innsats for å stoppe vald, overgrep og diskriminering av jenter.