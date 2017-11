Nominert til MOT-prisen

Sogndal-spelar Ole Amund Sveen er blant ni kandidatar til MOT si årlege utdeling av årets forbilde i eliteserien. Det skriv organisasjonen på sine heimesider. Sveen er nominert for sin innsats rundt laget og humøret sitt, trass at han har gått skada store delar av sesongen. 5. april braut han leggen rett av under heimekampen mot Strømsgodset, og sidan har han ikkje vore på bana.