Nominert til heiderspris

Olav Flatjord frå Førde er av Norges fotballforbund nominert til Nikken-prisen for 2017. Prisen vert årleg delt ut til ein person som har gjort ein ekstra stor innsats for norsk fotball. Flatjord er nominert for si innsats for Førde fotball i ei årrekkje og om han vinn prisen får han svar på under forbundstinget i mars neste år. Mette Hammersland (Sandviken IL) og Stig Nergård (Sunndal IL) er dei to andre nominerte.