Nok eit hærverk i Florø

Dei siste vekene har offentleg eigedom i Florø blitt utsett for hærverk fleire gonger, det skriv Firdaposten. Sist helg vart blant anna fleire store vindauge på Storevatn barnehage knuste, noko som førte til at småbarnsavdelinga måtte stengast av. I går kveld vart to store ruter på eit nytt busskur i Soldalen knuste.