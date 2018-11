Nøgd med alternativt statsbudsjett

Trude Brosvik var svært skuffa over at KrF valde å gå i regjeringsforhandlingar med Høre, Venstre og Frp. Likevel seier ho no at ho er nøgd med partiet sitt alternative statsbudsjett. – For Sogn og Fjordane er det ein del viktige satsingar, som 30 millionar til Stad skipstunnel, 10 millionar til oppstart av Klimatilpassingssenteret i Sogndal og 5 millionar til oppstart på fengselet i Vik, skriv Brosvik i eit innlegg.