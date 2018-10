Nødseth kan bli ordførar for Kinn

Jacob Nødseth frå Florø blir ordførarkandidat for Kinn Venstre for kommunalevalet i 2019. Nødseth har tidlegare sagt at ingen jobb i hans nærområde er meir spennande og utviklande enn nettopp ordførarvervet i Kinn. Nominasjonskomiteen arbeider vidare med resten av lista som vert valt på eit seinare tidspunkt.