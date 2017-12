• CT-maskinene fotograferer kroppen med hjelp av røntgenstråler, og de mest moderne maskinene kan lage avanserte 3D-modeller av pasientene. På den måten kan legene enkelt se de ulike strukturene i kroppen.

• Årlig blir det gjennomført over to millioner CT-skanninger ved norske sykehus. De avanserte computertomografimaskinene er et viktig verktøy for leger over hele verden.

• MR står for magnetresonans, ofte kan man også treffe på uttrykket MRT hvor T står for tomografi (at det lages snittbilder av kroppen), eller MRI hvor I står for imaging. I medisinsk bruk er metoden nyere enn CT, har eksistert i Norge i drøyt 20 år og er nå en uunnværlig del av diagnostikken på sykehus og private institutter over hele landet.

• Den store fordelen med MR fremfor røntgen og CT er at den ikke innebærer røntgenstråler, men enkelte organer og strukturer i kroppen kan ikke fremstilles godt nok med andre metoder enn MR.

• Kilde: NRK og Lommelegen