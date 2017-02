No vert sparebankar i Sogn og Fjordane medeigar i Vipps

– Dette er er viktig for Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi er ein av bankane som ikkje har vald å lage vår eiga betalingsløysing sjølv og gjennom dette samarbeidet sett vi kunden i førarsetet, seier administrerande direktør Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene.

Vipps har vore ein del av DNB konsernet sidan det vart lansert 30. mai 2015, men no vert det lagt inn i eit frittståande selskap med DNB som største eigar. Eigarfordelinga vert at DNB eig 52 prosent av aksjane, medan SpareBank 1-alliansen eig 25 prosent. Dei sjølvstendige sparebankane vil ha 12 prosent.

Blant bankane i fylket som er med, i tillegg til Sparebanken Sogn og Fjordane, er Luster Sparebank og Sparebanken Vest.

Betaling i butikk og faktura

Vipps har i dag 2,1 millionar brukarar og over 200 000 transaksjonar vert gjort dagleg. At fleire bankar no vert med på utviklinga gleder Teigene.

POPULÆRT: Vipps blir brukt av store delar av det norske folk til å overføra pengar seg i mellom. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det er litt slik at om eit mobilabonnement, så vil ein at ein skal kunne ringe folk som har andre abonnement. Dette er ei god løysing for kunden, seier Teigene.

– 106 bankar som no vidareutvikla dette og på sikt vil ein kunne betale på nett, i butikk og faktura med Vipps, seier han.

Som eit følgje av samanslåinga går Sparebank 1 si satsing på mCASH over til Vipps, og alle som brukar mCASH i dag vil få tilbod om å bli med over til Vipps.