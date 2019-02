No startar ryddearbeidet - igjen

Flaumarbeidet langs elva i Utvik startar for fullt denne veka, melder Norges Vassdrags- og energidirektorat. Avisa Fjordingen skriv at Innbyggjarar i Utvik har etterlyst ein plan for opparbeiding av området rundt elva. Prosjektleiar Ivar Fivelstad i NVE har forståing for at innbyggjarane er utolmodige.