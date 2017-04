No startar monteringa av automatiske straummålarar

ØKONOMISK: Tony Kili i Sunnfjord Energi meiner det blir lettare for folk å spare pengar på straum når vi får automatiske straummålarar og kan sjå meir nøyaktig kva tid vi brukar straum. Foto: Privat

– Straumen kjem til å verte lesen av automatisk kvar time, og det vert slutt på at folk må lese av målarane og sende tekstmeldingar og epostar til kraftselskapa, seier Tony Kili i Sunnfjord Energi.

Bakgrunnen er eit krav frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at alle husstandar skal få installerte nye målarar innan 2019. I Sogn og Fjordane samarbeider dei fire største energiselskapa i fylket om innføringa av nye automatiske straummålarar.

Auka nettleige

– Det kostar rundt kroner 3500 for kraftselskapa å få installerte ein automatisk målar. Kva kostnaden blir for kundane er litt vanskeleg å seie. Det vil kome eit tillegg på rundt to øre per kWh i nettleige, seier Kili.

Han meiner likevel at mange kan spare på å få nye målarar.

– Folk vil få ein meir eksakt faktura der ein tydelegare ser når ein brukar straum. Då vert det enklare å kutte kostnadar, meiner Kili.

Sunnfjord først

AUTOMATISK: Denne målaren vil lese av straumforbruket i ein husstand kvar time. Foto: Sunnfjord Energi

Det er kundane i Førde som er først. Det er Eltel Networks AS som skal stå for arbeidet med montering av dei til saman 52.000 straummålarane for dei fire samarbeidande selskapa, Sunnfjord Energi, Sognekraft, Stryn Energi og Sogn og Fjordane Energi (SFE).

– Det er eit lite område i Førde sentrum som er først på lista. Så byrjar vi på ein etappe som går frå Gaular og utover mot Solund før vi kjem tilbake til Førde og dreg vidare til Jølster, seier Kili.

Alle kundane til Sunnfjord Energi skal etter planen få nye målarar i løpet av 2017. Vidare får Sognekraft sine kundar målarar hausten 2017/vinteren 2018, Stryn Energi sine kundar får målarar vinteren 2018, og SFE Nett sine kundar får målarar i løpet av 2018. I indre Sogn har Nettalliansen ansvar for utbygginga, og også her skal alle kundar få nye målarar før 2019.

SAMARBEID: Ole Gaute Hovstad SFE, Odd Kristian Hagen, Stryn Energi, Frode Valsvik, Sognekraft og Tony Kiil i Sunnfjord Enegi samarbeider om installering av automatiske straummålarar. Foto: Jørgen Steffensen / SORIA

Fort gjort

Tony Kili i Sunnfjord Energi fortel at dei kjem til å sende eit brev 14 dagar før dei kjem for å montere ny målar. Og sjølve monteringa skal vere gjort på cirka ein halv time.

– Det er viktig at kundar no går inn på nettsidene våre og sørgar for at kontaktdetaljane deira er oppdaterte slik at vi kan nå dei, seier Kili.