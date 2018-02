No skal ulovleg kjøpte varer for millionar auksjonerast vekk

Alt frå TV-kamera og dronar til kaffitraktarar og klatreutstyr skal fram mot sommaren auksjonerast vekk på nett.

Innkjøpsverdien for dei mange tusen gjenstandane var vel 3,8 millionar kroner – ingen anar kor mykje det er mogleg å få for varene no.

– Vi har vurdert det mange gonger, men vi veit det rett og slett ikkje før marknaden byrjar å respondere på salet, seier prosjektansvarleg Trond Erik Hansen i Konkursnett AS, som samtidig håpar at dei skal klare å selje varer for ein million kroner.

Selskapet med base i Hokksund har fått jobben med å prøve å selje vidare varene som ein tidlegare fylkestopp i Sogn og Fjordane fylkeskommune kjøpte inn på ulovleg vis.

Mannen vart i tingretten dømd til to år i fengsel for omfattande økonomisk utruskap mot Sogn og Fjordane fylkeskommune. Han vart også dømd til å betale 2,7 millionar kroner i erstatning. Mannen godtok ikkje dommen, men fekk ikkje saka opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett.

Fekk 2,7 millionar

Etter at anken vart avvist i desember, har fylkeskommunen fått hand om eit omfattande varelager. Varene er no på veg til Konkursnett AS sitt varelager utanfor Drammen.

Fylkesrådmann Tore Eriksen er usikker på kor mykje meir fylkeskommunen kan håpe å få att.

VART RÅDA: Fylkesrådmann Tore Eriksen er usikker på kor mykje dei kan håpe å få att for varene. – Alt har ein innkjøpspris, men det er ikkje godt å vite kva marknadspris som er på dei no. Nokre ting er gått ut på dato. Andre ting kan halde seg bra i pris, seier han. Foto: Silje Guddal / NRK

– Vi kravde opp mot fire millionar kroner i erstatning under rettssaka, men fekk 2,7 millionar. Vi reknar med å få ein del oppå det. Partiet er på 12.500 gjenstandar, seier han.

– Har de håp om å få 1,3 millionar?

– Det kan bli vanskeleg, men vi ynskjer å få ut av marknaden det som er mogleg.

Blir lagt ut for sal fram mot sommaren

Konkursnett AS var eitt av tre-fire firma som melde si interesse då fylkeskommunen ba om hjelp.

Konkursnett AS får dekka transportutgifter, marknadsføring og får provisjon av salet. Ingen av partane vil kommentere avtalen ytterlegare.

– Men det er ein grei avtale sidan vi ikkje har eit system eller apparat til å handtere dette sjølve, seier Eriksen.

Dei første tinga kjem for sal i løpet av den neste veka.

– Det er ein omfattande jobb med å fotografere og leggje alt ut for sal. Det er så mange gjenstandar at vi ikkje kan leggje alt ut på ein gong. Vi ser for oss at det blir lagt ut over ein periode på tre månader, seier Hansen.

Eldre elektroniske varer

Ein del av varene vil bli lagt ut enkeltvis. Andre blir lagt ut i pakkar. Fleire av gjenstandane er brukte.

– Alt kan seljast, det er prisen som avgjer. Det som er ei utfordring med ein del av varene er at det har gått ei tid sidan dei vart kjøpte inn. Ein del elektroniske varer «går ut på dato», så sjølv om utstyret er like bra, så kjem det stadig nye modellar av til dømes telefonar, kamera og dronar, seier Hansen.