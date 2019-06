No skal han score for Vik

Øystein Myrkaskog er tilbake i moderklubben Vik. Det melder haugenfotball.no. 30-åringen har tidlegare spelt for Førde, Voss og Åsane. I år har spissen scora to mål på tre kampar for 4. divisjonsklubben Sandviken. Sju år etter at sin førre kamp for Vik, gjer han truleg comeback i 5. divisjonsoppgjeret med Sandane.